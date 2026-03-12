Студентов будут учить национальному сопротивлению: что будет в вузах вместо БЗВП

В украинских университетах планируют ввести новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она должна заменить действующую модель базовой общевойсковой подготовки и охватить студентов независимо от пола.

Во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Николай Трофименко рассказал, что в украинских учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования планируют обновить систему подготовки молодежи к национальному сопротивлению, сообщает "РБК-Украина". Соответствующая дисциплина может стать обязательной для студентов.

В вузах могут ввести новый курс: какие изменения он предусматривает

Речь идет о законопроекте №13347, который предусматривает изменение подходов к подготовке молодежи в системе образования. Документ предлагает ввести в учебных заведениях курс "Основы национального сопротивления".

По словам Трофименко, эта дисциплина будет интегрирована в образовательный процесс и должна помочь студентам получить необходимые знания, умения и навыки для формирования способности к национальному сопротивлению. Новый подход должен заменить действующую модель базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которая предусматривала получение военно-учетной специальности.

Заместитель министра отметил, что подготовка к национальному сопротивлению будет распространяться на соискателей высшего и профессионального предвысшего образования независимо от пола. В то же время предусмотрены отдельные образовательные траектории:

для лиц с особыми образовательными потребностями;

для студентов, чьи религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием.

Как и сколько студентов сейчас проходят военную подготовку?

Ранее базовая общевойсковая подготовка была отдельной дисциплиной в образовательных программах университетов. Ее объем составлял 10 кредитов Европейской кредитно-трансферной системы. В частности:

3 кредита отводили на теоретическую подготовку в учебных заведениях;

7 кредитов - на практические занятия в военных учебных заведениях, учебных центрах и на полигонах.

Теоретическую часть курса студенты обычно проходят на втором году обучения.

По состоянию на март 2026 года теоретический компонент базовой общевойсковой подготовки изучают более 71 тысячи студентов. Среди них примерно 3 тысячи студенток, которые присоединились к обучению добровольно. В то же время около 47 тысяч студентов уже завершили теоретическую часть подготовки в 230 учреждениях высшего образования. Остальные университеты планируют завершить преподавание дисциплины до мая 2026 года.

Важно! Инициатива по внедрению курса "Основы национального сопротивления" не предусматривает обучение студентов на полигонах. Также она не потребует прохождения военно-врачебных комиссий или взаимодействия с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

