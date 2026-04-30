Валерий Копейка – новый руководитель КНУ: что известно о нем и его команде

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил нового руководителя после увольнения Владимира Бугрова. Исполняющим обязанности ректора вуза будет Валерий Копейка.

Сегодня его официально представили в КНУ. Он при этом уже сформировал свою команду проректоров, сообщают в вузе.

Когда представили Копейку в вузе?

Валерий Копейка с 30 апреля 2026 года будет исполнять обязанности ректора КНУ. Ранее он был директором Учебно-научного института международных отношений. Также Копейка – доктор политических наук, профессор. Его университетскому сообществу представил заместитель главы МОН Николай Трофименко. И напомнил, что в вузе сейчас идет предвыборный процесс.

Для Министерства и для всех нас важно сохранить имя университета, его постоянство и темпы развития,

– заявил чиновник.

Валерий Копейка заявил, что сейчас главной задачей является проведение выборов ректора максимально прозрачно и объективно. Подчеркнул и важность сохранения стабильной работы вуза. Среди основных задач также – качественное проведение выпускной и вступительной кампаний.

К слову, МОН назначило выборы ректора КНУ имени Шевченко на 27 мая 2026 года.

Что известно о новом ректоре КНУ?

Валерий Копейка – доктор политических наук, профессор, директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Специалист в сфере европейской интеграции и внешней политики стран Западной Европы. Выпускник КНУ. Работает в университете с 1990 года: прошел путь от ассистента до профессора. С 2009 года возглавляет УНИ международных отношений.

В 1984 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета. в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 году – докторскую диссертацию. Вся профессиональная карьера Копейки связана с КНУ: ассистент, доцент, профессор, заместитель директора Института, директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Важно! В 2025 году Киевский национальный университет имени Шевченко возглавил рейтинг лучших украинских вузов. Бюджет вуза – ориентировочно 3 миллиарда гривен. В его распоряжении есть большие земельные участки в Киеве, база в Карпатах и Каневский природный заповедник. Должность ректора КНУ является влиятельной и открывает двери во властные кабинеты, пишет УП.

Копейка также проходил стажировку и читал лекции в вузах и научных учреждениях Бельгии (Свободный университет города Брюссель), Великобритании, Болгарии.

Специализируется на вопросах европейской интеграции и внешней политики стран Западной Европы. Подготовил шестерых кандидатов наук. Свободно владеет французским языком, пишет Главком.

Кто в команде Копейки?

И.о. ректора также представил управленческую команду. Говорит: это специалисты с соответствующим опытом, которые хорошо знают систему университета.

Первый проректор – Николай Погорецкий. Он доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики.

В состав проректоров вошли:

Оксана Жилинская – доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента инновационной и инвестиционной деятельности;

Андрей Гожик – кандидат геологических наук, доцент, который в 2021–2026 годах занимал должность проректора;

Вадим Попко – доктор юридических наук, профессор кафедры сравнительного и европейского права;

Александр Рожко – доктор экономических наук, профессор кафедры финансов.

Недавно в Украине обнародовали зарплаты ректоров самых популярных университетов за 2025 год. Лидером рейтинга стал Владимир Бугров – уже экс-ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За год он задекларировал 1 миллион 567 тысяч гривен зарплаты на основном месте работы.

Что известно о предыдущем ректоре КНУ?

Предыдущим ректором КНУ был Владимир Бугров. Приказ МОН Украины о его увольнении с должности главы киевского вуза опубликовал Студенческий парламент КНУ 29 апреля.

В документе указали, что решение приняли в связи с завершением соответствующего контракта, заключенного в 2021 году.

К слову, МОН назначило выборы ректора КНУ имени Шевченко на 27 мая 2026 года.