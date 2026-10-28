Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил нового ректора

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора. Победу одержал бывший временно исполняющий обязанности ректора вуза Валерий Копийка.

Он набрал более 50 % голосов уже в первом туре, говорится в протоколе избирательной комиссии вуза.

Кто победил на выборах в КНУ

Из более чем 3,8 тысячи избирателей среди студентов и сотрудников вуза проголосовали лишь 3105 человек. Еще 49 бюллетеней признали недействительными.

Голоса за кандидатов распределились так:

51,74% – директор Учебно-научного института международных отношений КНУ, доктор политических наук Валерий Копийка;

18,62% – профессор кафедры физиологии и анатомии Института биологии и медицины КНУ, доктор биологических наук Анна Толстанова;

4,16% – бывшая проректор по научно-педагогической работе КНУ, доктор юридических наук Ксения Смирнова;

2,01% – первый проректор Государственного университета информационно-коммуникационных технологий, доктор технических наук Александр Корченко.

Еще 3,4% участников не поддержали ни одного кандидата из списка.

Согласно уставу КНУ имени Шевченко, ректором назначается кандидат, набравший в первом туре выборов более 50% голосов избирателей.

Что известно о Валерии Копийке

64-летний Валерий Копийка родился в Киеве. Он доктор политических наук, профессор, директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Специалист в области европейской интеграции и внешней политики стран Западной Европы. Выпускник КНУ. Работает в университете с 1990 года: прошел путь от ассистента до профессора. С 2009 года возглавляет УНИ международных отношений.

В 1984 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 году – докторскую диссертацию. Вся профессиональная карьера Копийки связана с КНУ: ассистент, доцент, профессор, заместитель директора Института, директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Копийка также проходил стажировку и читал лекции в вузах и научных учреждениях Бельгии (Свободный университет Брюсселя), Великобритании, Болгарии.

Специализируется на вопросах европейской интеграции и внешней политики стран Западной Европы. Подготовил шестерых кандидатов наук. Свободно владеет французским языком, писал "Главком".