Не Валік и не Валєнтін: как правильно назвать парня с этим римским именем

Каждое заимствованное имя в другом языке приобретает свое звучание. И не нужно его калькировать под влиянием другого языка.

Накануне популярного праздника Дня Валентина, рассказываем об этом мужском имени со ссылкой на Википедию.

Какое происхождение имени Валентин?

Хотя это имя среди мужчин и не очень популярно, но все же мы можем встретить мужчин с именем "Валєнтін". Это мужское имя с глубокой историей и светлым значением.

Оно происходит от латинского Valentinus, образованное от слова valens – "сильный", "здоровый", "крепкий", "полный силы".

Но чаще всего можно услышать калькирование имени на русский манер – Валентин или Валик.

На украинском имя произносится так – Валенти́н, с ударением на последнем слоге (-ти́н) и через букву "и".

А от этой формы образованы короткие ласкательные формы:

Валик

Валя

Валентинко

Валентинчик

Валько

Валентусик.

Самые распространенные в быту – Валя и Валик.

А если вы слышите "Валєнтін", "ВалІк", или "Валюша" – это русский вариант звучания (как и Леша, Сережа, Кирюша, Настюша и еще ряд имен).

Заметьте! Некоторые из Валентинов может обижаться, когда его называют Валик, потому что так еще называют малярный инструмент. Тут лучше уточните как обращаться к мужчине.

В христианской традиции имя стало известным благодаря святым по имени Валентин, в частности Святой Валентин, которого почитают 14 февраля. Именно с ним связывают традицию празднования Дня влюбленных. А о правильном написании названия этого праздника, мы писали ранее.

Более популярна женская форма имени – Валентина. А пик популярности пришелся на 1950 те годы. А сегодня в Украине насчитывается около 480000 носителей и носительниц этого имени.

Есть и немало фамилий, которые образовались от имени – Валентинов, Валентинский, Валентинов, Валентинович, Валентиненко, Довалентинова, Валентин.

А отчество правильно: женское – Валентиновна, а мужское – Валентинович.

А мужчина с таким именем, имеет характер, который вполне подтверждает его значение – сильный, решительный, хороший друг.