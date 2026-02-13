Не Валік и не Валєнтін: как правильно назвать парня с этим римским именем
- Имя Валентин происходит от латинского слова valens, что означает "сильный" или "здоровый".
- На украинском языке имя произносится как Валенти́н с ударением на последнем слоге, а русские варианты включают Валентин и Валик.
Каждое заимствованное имя в другом языке приобретает свое звучание. И не нужно его калькировать под влиянием другого языка.
Накануне популярного праздника Дня Валентина, рассказываем об этом мужском имени со ссылкой на Википедию.
Смотрите также Объявление или объявление: какое слово в украинском языке уместнее
Какое происхождение имени Валентин?
Хотя это имя среди мужчин и не очень популярно, но все же мы можем встретить мужчин с именем "Валєнтін". Это мужское имя с глубокой историей и светлым значением.
Оно происходит от латинского Valentinus, образованное от слова valens – "сильный", "здоровый", "крепкий", "полный силы".
Но чаще всего можно услышать калькирование имени на русский манер – Валентин или Валик.
На украинском имя произносится так – Валенти́н, с ударением на последнем слоге (-ти́н) и через букву "и".
А от этой формы образованы короткие ласкательные формы:
Валик
Валя
Валентинко
Валентинчик
Валько
Валентусик.
Самые распространенные в быту – Валя и Валик.
А если вы слышите "Валєнтін", "ВалІк", или "Валюша" – это русский вариант звучания (как и Леша, Сережа, Кирюша, Настюша и еще ряд имен).
Заметьте! Некоторые из Валентинов может обижаться, когда его называют Валик, потому что так еще называют малярный инструмент. Тут лучше уточните как обращаться к мужчине.
В христианской традиции имя стало известным благодаря святым по имени Валентин, в частности Святой Валентин, которого почитают 14 февраля. Именно с ним связывают традицию празднования Дня влюбленных. А о правильном написании названия этого праздника, мы писали ранее.
Более популярна женская форма имени – Валентина. А пик популярности пришелся на 1950 те годы. А сегодня в Украине насчитывается около 480000 носителей и носительниц этого имени.
Есть и немало фамилий, которые образовались от имени – Валентинов, Валентинский, Валентинов, Валентинович, Валентиненко, Довалентинова, Валентин.
А отчество правильно: женское – Валентиновна, а мужское – Валентинович.
А мужчина с таким именем, имеет характер, который вполне подтверждает его значение – сильный, решительный, хороший друг.