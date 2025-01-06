"Судьбу не выбирают – ее принимают": цитаты Василия Стуса, которые стоит знать каждому

Василий Стус – выдающийся украинский деятель, который родился 6 января 1938 года. И в этот день мы предлагаем вспомнить его цитаты и стихи, которые вне времени воспроизводят наболевшее и в настоящем Украины.

В день рождения Стуса 24 Канал собрал для вас подборку цитат и стихов, которые не теряют своей актуальности сквозь годы.

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Цитаты Василия Стуса, которые должен знать каждый

Во время рождественских праздников в 1977 году об Украине мечтал и Стус:

М’яко вистелив іній

український обік,

все коротшають тіні

і все коротшає вік.

Ночі врвала Варвара,

сонце йде за Різдвом,

і чигає покара

за сусіднім горбом.

На Водохреща маєм

Об, Іртиш, Єнісей,

а в очах не світає,

тьма не йде із очей.

Пси, наглядачів крики

і заліззя тобі ж.

Награвайте ж, музики

за колимський рубіж!

"Мягко выстелил иней", Палимпсесты

В канун Рождества, по юлианскому календарю, родился Стус – это поэт который жил так, как писал, а писал – как жил. Жизненный путь поэта настолько показателен, что его стоит вспоминать снова и снова. А его рассуждения, которые разобрали на цитаты, пророческие и такие, что вдохновляют.

Возьмем слова "Жить – то не есть преодоление границ, а навыкание и само собой наполнение", как мотивационный совет психолога. Как и "Бери от каждой поры своей жизни то, что она тебе предлагает. Требовать от времени – и немудрено, и недостойно, может. Но – и не плыви по течению. Будь собой – то есть, выработав твердые ориентиры, что такое добро и что зло, вырастай в их магнитном поле, чтобы по нему все в тебе скристализувалося (так Вернадский писал, вспоминая геологические структуры). Идеал есть один – добра и справедливости, честности и любви. Другого, видимо, нет. Еще добавлю – идеал Красоты". Возможно именно такое напутствие кому-то сейчас и нужно.

Василий Семенович родился в 1938 году в крестьянской семье в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области. Когда ему исполнилось два года, его родители, убегая от принудительной коллективизации, переехали в Донецкую область. Стремился учиться и сам, без ведома родителей начал ходить в школу.

Больше всего ценил язык, традиции и понимал, что тогдашнее государство – это застенок. Дважды, в 1976 и 1978 году отказывался от гражданства и сказал тогда: "Быть советским гражданином – это значит быть рабом".

Он четко обозначил свою миссию: "Художник нужен своему народу и всему миру только тогда, когда его творчество сливается с криком его нации". А также моральные ориентиры: "Поэт – это человек... А человек – это прежде всего добродетель. Если бы было лучше жить, я бы стихов не писал, а делал бы круг земли...".

Во время обыска в 1972 году у него изъяли почти все написанное за 15 – 17 лет: стихи, критические статьи, прозаические произведения, переводы.

Интересные факты о Стусе: смотрите видео

И опять же к вопросу важности украинского языка на Востоке Украины и как доказательство искусственности фраз – "Донбасс – всегда бил русским!" Василий Стус, как учитель языка в Горловке еще в 1962 году бил тревогу и говорил, что украинские школы на Донбассе исчезают. И что если не будет украинских школ на Донбассе, то Донбасса не станет.

В письме Андрею Малышко писал:

Сейчас я читаю родной язык в Горловке, в русской, конечно, школе. В Горловке есть несколько, 2 – 3 украинских школ, которым прозябать совсем не долго. В Донецке таких, кажется, нет. Так что, картина очень печальная.

Одно устное заявление родителей – и дети не будут изучать языки народа, который вырастил этих родителей. Разве это не гопашный театр – с водкой и шароварами? Обязательно – немецкий, французский, английский языки, кроме родного.

И это опять о сознательном отношении к родному языку! Гений Стуса опережал время, и его прогнозы – будто пророческие. Кто знает, если бы не годы проведенные в заключении, поэзия была бы веселее. Но ее острота и щемящее чувство никого не оставляет равнодушным.

Василий Стус это пример – пример учиться, понимать, мыслить, прогнозировать, остаться верным своим ценностям. Не отказаться в заключении от языка, традиций веры. Его слова "Судьбу не выбирают... Ее принимают – какой она уже не есть. А когда не принимают, тогда она силой выбирает нас", символ стойкости духа – знать, что может не вернуться и достойно принять свою судьбу. Это ли не пример для украинцев, для наших военных и тех, кто в плену.

Боже, не літості – лютості,

Боже, не ласки, а мсти,

дай розірвати нам пута ці,

ретязі ці рознести.

Дай нам серця неприкаянні,

дай стрепіхатий стогнів,

душ смолоскипи розмаяні

між чужинецьких вогнів.

Пориве, пориве, пориве,

ревом порвемося в лет.

Бач — розсвітається зариво,

хай і на смерть, а вперед.

Благословенна хай буде та

куля туга, що разить

плоть, щоб її не марудити

в перечеканні століть.

Боже, розплати шаленої,

Боже, шаленої мсти,

лютості всебаченні

нам на все час відпусти

Это стихотворение можно считать молитвой для украинцев и сегодня. А слова "Ты – это, прежде всего, Твоя воля (желание, цель, упрямство и т.д.). А воля крепнет в преодолении препятствий" – отражение духа украинцев сегодня. Как и призыв – "За своей душой надо следить так же, как за телом".

Сегодня мы можем много прочитать о судьбе поэта, познакомиться с его поэзией, перепиской и даже услышать голос.

Так звучит Стус: смотрите видео

Слова Василия Стуса "Я не националист. Наоборот, я считал нужным делать так, чтобы среди определенной части украинцев развеять дурман самовлюбленности, антисемитизма, загуминковой ограниченности. Так же нужным я считал делать так, чтобы среди определенной части русских, евреев и т.д. развеять дурман неуважения к украинскому языку, культуры, истории, неуважения к труду крестьянина, что гречно причащает всех нас хлебом и солью от своих мозолей", будто отразили, что произошло с украинцами после полномасштабного вторжения. Слова пророка!

Слушайте, читайте, вдохновляйтесь и крепните украинцы!