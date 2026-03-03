Причина весомая: почему Верховная Рада не использует утвержденное ею новое правописание

Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как стандарт государственного языка. В то же время предыдущее постановление правительства пока остается в силе, поэтому старый стандарт формально не отменен.

1 марта Национальная комиссия по стандартам государственного языка на заседании приняла решение об утверждении Украинского правописания как стандарта государственного языка. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Почему Рада не использует правописание, которое сама же утвердила?

По словам главы парламента, таким образом Комиссия выполнила постановление Верховной Рады Украины "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства" от 15 января 2026 года и ввела в правовое поле единый официальный текст правописания.

В то же время, отмечают в издании "Украинские новости", несмотря на новое решение, на сайте парламента и в дальнейшем используется классический вариант написания отдельных слов. В частности, соответствии с действующей Конституцией Украины, в названиях документов применяется форма "проект", хотя по новым нормам слово должно писаться как "проект".

Кроме того, в публичных заявлениях сам спикер парламента также продолжает использовать традиционные варианты написания.

Обратите внимание! Де-юре предыдущий стандарт пока не отменен. Новое правописание вступит в полноценную силу после того, как Кабинет Министров Украины отменит постановление № 437 от 2019 года, которое пока остается в силе. После завершения этой процедуры текст нового правописания обнародуют на официальном сайте Комиссии.

В Украине обновляет правописание и вводит национальный шрифт