Утерянные знания из-за COVID-19 и войну: в Украине создадут программу компенсации

Многим школьникам процесс обучения испортили внешние факторы. Система образования пыталась с ними справиться, но от очевидного не уйдешь – не все дети получили нужные знания.

Сейчас в Украине существует большая потребность в преодолении так называемых образовательных потерь и образовательных разрывов. Из-за пандемии и войны России против Украины тысячи школьников не имели возможности учиться в нормальном режиме, в результате чего либо отстали от программы, либо имеют существенные пробелы в знаниях.

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Национальная программа: когда создадут

В Украине образовательные чиновники провели специальное слушание, на котором обсудили образовательные разрывы и потери, вызванные пандемией и войной. В результате было принято решение о принятии национальной программы по преодолению образовательных потерь.

Первый шаг программы – определить темы и знания, без которых школьники просто не смогут продолжать обучение. Также приоритетным направлением является определение наиболее потерявших категорий учащихся.

После этого программа должна предложить форматы и механизмы, компенсирующие потери для учащихся. Будет учитываться доступ к образованию и местонахождению школьника или студента. По предварительной договоренности программу должны разработать на период 2023 – 2030 годов.