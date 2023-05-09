"Мягкие" навыки – это то, без чего невозможно обойтись в современном мире. Каким бы талантливым специалистом вы ни были, без взаимодействия с людьми достичь хороших результатов невозможно ни в одной сфере.

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Всемирный экономический форум опубликовал отчет "Future of Jobs Report 2023", в котором четко обозначил и "мягкие" навыки, без которых в будущем будет крайне тяжело. На них следует обратить внимание образовательным учреждениям и педагогам, ведь большинство из них формируются именно в школьной и университетской среде.

Главные "мягкие" навыки, которые нужны для успешного будущего:

творческое мышление;

аналитическое мышление;

технологическая грамотность;

любознательность;

желание учиться;

гибкость.

Как показало исследование, бизнесам крайне важны стойкость и рефлексия работников. Также всем нужны постоянно обучающиеся работники, ведь развитие технологий привело к тому, что жизненный цикл навыков быстро сокращается.

По мнению предпринимателей, в будущем также будут очень востребованы умения работать с искусственным интеллектом, руководить талантами и большая нацеленность на удовлетворение потребностей клиентов.