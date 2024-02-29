В большинстве школ Украины в 2024 году будут весенние каникулы. Они, к слову, зависят от того, сколько дети отдыхали зимой.

Если ученики находились на зимних каникулах в течение двух недель, то могут ожидать отдых и весной. Когда будут весенние каникулы в школах Винницы, рассказывает Образование 24.

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Когда будут зимние каникулы в школах Винницы

Зимой ученики в Виннице отдыхали от учебы в течение двух недель.

Ранее в департаменте образования Винницкого городского совета составили также ориентировочный график весенних и летних школьных каникул в 2024 году.

Весной дети уйдут на каникулы 25 марта и будут отдыхать до 31 марта.

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А летние каникулы продлятся в течение 27 мая – 31 августа 2024 года.

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Когда будут весенние каникулы в школах Ровенской области