Если ученики находились на зимних каникулах в течение двух недель, то могут ожидать отдых и весной. Когда будут весенние каникулы в школах Винницы, рассказывает Образование 24.
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Когда будут зимние каникулы в школах Винницы
Зимой ученики в Виннице отдыхали от учебы в течение двух недель.
Ранее в департаменте образования Винницкого городского совета составили также ориентировочный график весенних и летних школьных каникул в 2024 году.
Весной дети уйдут на каникулы 25 марта и будут отдыхать до 31 марта.
А летние каникулы продлятся в течение 27 мая – 31 августа 2024 года.
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Когда будут весенние каникулы в школах Ровенской области
- В большинстве школ Ровенской области будут весенние каникулы.
- Их запланировали на март-апрель.
- Однако даты весенних каникул в школах области разные.
- Больше всего учеников по графику пойдут на каникулы с 25 марта – из 267 школ.
- Ученики не будут учиться неделю.