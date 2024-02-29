Якщо учні перебували на зимових канікулах протягом двох тижнів, то можуть очікувати на відпочинок і навесні. Коли будуть весняні канікули у школах Вінниці, розповідає Освіта 24.
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Коли будуть зимові канікули у школах Вінниці
Взимку учні у Вінниці відпочивали від навчання протягом двох тижнів.
Раніше у департаменті освіти Вінницької міської ради склали також орієнтовний графік весняних та літніх шкільних канікул у 2024 році.
Навесні діти підуть на канікули 25 березня і відпочиватимуть до 31 березня.
Натомість літні канікули триватимуть упродовж 27 травня – 31 серпня 2024 року.
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Коли будуть весняні канікули у школах Рівненщини
- У більшості шкіл Рівненської області будуть весняні канікули.
- Їх запланували на березень-квітень.
- Однак дати весняних канікул у школах області різні.
- Найбільше учнів за графіком підуть на канікули з 25 березня – з 267 шкіл.
- Учні не вчитимуться тиждень.