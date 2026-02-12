Отдыхать будут не все: когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году

В следующем месяце в школах Украины начнутся весенние каникулы. Даты отдыха учеников по городам и областям нашего государства могут отличаться.

Однако отдыхать от учебы пойдут не все ученики весной. Когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году, рассказывает 24 Канал.

Кто определяет даты весенних каникул в школах?

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины. Педагогический совет каждого учебного заведения может сам устанавливать структуру и продолжительность учебного года. Также определять организацию обучения, расписание, даты каникул и тому подобное.

Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение. При этом на местах должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию. И не забывать, что в рамках учебного года ученики не могут отдыхать от учебы менее 30 календарных дней.

Когда будут весенние каникулы в школах в 2026 году?

Зимние каникулы в школах в рамках этого учебного года были в разных городах и регионах нашей страны в разные даты. Так же могут организовать и весенние каникулы для учеников.

Предварительно школьники этой весной будут отдыхать от учебы неделю. Не будут учиться с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).

К примеру, в Ровно запланировали весенние каникулы на такие даты: с 23 по 27 марта, сообщала Ровенский городской совет.

А вот в Киеве из-за кризисной энергетической ситуации объявляли дополнительные каникулы с 19 января по 1 февраля. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что эти каникулы продлили благодаря весенним и неделе летних каникул. И добавил, что учебный год в школах Киева завершится не позднее чем 1 июля.

Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявляла, что отработать пропущенные уроки незапланированных каникул можно благодаря отмене весенних или продолжения обучения в июне 2026 года. Ведь в Украине в январе из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводили каникулы в учебных заведениях или переводили учеников на дистанционку.