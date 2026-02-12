Отдыхать будут не все: когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Весенние каникулы в школах Украины в 2026 году предварительно продлятся неделю.
- Будут во второй половине марта.
- Даты каникул могут быть разными в регионах и городах.
В следующем месяце в школах Украины начнутся весенние каникулы. Даты отдыха учеников по городам и областям нашего государства могут отличаться.
Однако отдыхать от учебы пойдут не все ученики весной. Когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году, рассказывает 24 Канал.
Кто определяет даты весенних каникул в школах?
Этот учебный год стартовал 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины. Педагогический совет каждого учебного заведения может сам устанавливать структуру и продолжительность учебного года. Также определять организацию обучения, расписание, даты каникул и тому подобное.
Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение. При этом на местах должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию. И не забывать, что в рамках учебного года ученики не могут отдыхать от учебы менее 30 календарных дней.
Когда будут весенние каникулы в школах в 2026 году?
Зимние каникулы в школах в рамках этого учебного года были в разных городах и регионах нашей страны в разные даты. Так же могут организовать и весенние каникулы для учеников.
Предварительно школьники этой весной будут отдыхать от учебы неделю. Не будут учиться с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).
К примеру, в Ровно запланировали весенние каникулы на такие даты: с 23 по 27 марта, сообщала Ровенский городской совет.
А вот в Киеве из-за кризисной энергетической ситуации объявляли дополнительные каникулы с 19 января по 1 февраля. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что эти каникулы продлили благодаря весенним и неделе летних каникул. И добавил, что учебный год в школах Киева завершится не позднее чем 1 июля.
Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявляла, что отработать пропущенные уроки незапланированных каникул можно благодаря отмене весенних или продолжения обучения в июне 2026 года. Ведь в Украине в январе из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводили каникулы в учебных заведениях или переводили учеников на дистанционку.