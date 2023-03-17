Будут отдыхать не все: когда весенние каникулы в школах Харьковщины и Житомира

Ученики на Харьковщине и Житомире будут отдыхать весной от учебы неделю. При этом не все школьники Слобожанщины пойдут на каникулы.

В Житомире даты весенних каникул в лицеях решили не менять. Когда весенние каникулы в школах Харьковщины и Житомира читайте на 24 Канале.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Харьковщины

В Харьковской области каникулы в школах продлятся в основном с 27 марта по 2 апреля, информируют в департаменте науки и образования Харьковской ОВА.

Только в Шевченковской и Нововодолажской общинах ученики будут отдыхать от учебы 3 по 9 апреля. А в Купянске – с 14 по 18 апреля. Все потому, что в этих общинах учеба стартовала позже.

В общем в области 637 школ работают в онлайн-режиме.

Когда ученики в Житомире будут отдыхать от учебы

В Житомире весенние каникулы для учеников лицеев начнутся 27 марта и продлятся до 2 апреля.

Об этом сообщили в департаменте образования Житомирского горсовета.

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