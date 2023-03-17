В Житомире даты весенних каникул в лицеях решили не менять. Когда весенние каникулы в школах Харьковщины и Житомира читайте на 24 Канале.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Харьковщины
В Харьковской области каникулы в школах продлятся в основном с 27 марта по 2 апреля, информируют в департаменте науки и образования Харьковской ОВА.
Только в Шевченковской и Нововодолажской общинах ученики будут отдыхать от учебы 3 по 9 апреля. А в Купянске – с 14 по 18 апреля. Все потому, что в этих общинах учеба стартовала позже.
В общем в области 637 школ работают в онлайн-режиме.
Когда ученики в Житомире будут отдыхать от учебы
В Житомире весенние каникулы для учеников лицеев начнутся 27 марта и продлятся до 2 апреля.
Об этом сообщили в департаменте образования Житомирского горсовета.
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Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.