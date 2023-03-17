У Житомирі дати весняних канікул у ліцеях вирішили не змінювати. Коли весняні канікули у школах Харківщини та Житомира, читайте на 24 Каналі.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Харківщини

На Харківщині канікули у школах триватимуть здебільшого з 27 березня до 2 квітня, інформують у департаменті науки і освіти Харківської ОВА.

Лише у Шевченківській та Нововодолазькій громадах учні відпочиватимуть від навчання 3 до 9 квітня. А у Куп'янську – з 14 до 18 квітня. Усе через те, що у цих громадах навчання стартувало пізніше.

Загалом в області 637 шкіл працюють в онлайн-режимі.

Коли учні в Житомирі відпочиватимуть від навчання

У Житомирі весняні канікули для учнів ліцеїв розпочнуться 27 березня і триватимуть до 2 квітня.

Про це повідомили у департаменті освіти Житомирської міськради.

Читайте Коли школярі у Полтаві та Каневі підуть на весняні канікули