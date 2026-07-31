Кто такой "відчайдух" и при чем здесь отчаяние

Язык часто создает образы, которые не стоит толковать буквально. Слово "відчайдух" – один из таких примеров. Оно состоит из двух хорошо знакомых слов, но вместе они образуют совершенно новое значение.

Кого следует называть "відчайдухом" и каково значение этого слова – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Кто такой "відчайдух"?

Есть слова, значение которых как будто лежит на поверхности, но стоит присмотреться повнимательнее – и открывается совсем другая история. Именно таким является слово "відчайдух". На первый взгляд кажется, что это просто человек, находящийся в отчаянии. На самом же деле "відчайдух" – это вовсе не о безнадежности.

Согласно словарям украинского языка, отчаянный – это смелый, решительный, бесстрашный человек, который не боится риска и готов действовать даже в самых опасных обстоятельствах.

Например:

"Він справжній відчайдух – першим кинувся рятувати людей."

"Лише відчайдухи наважувалися вирушати в такі небезпечні мандрівки."

Слово имеет явно положительную окраску и часто выражает восхищение или уважение к чьей-то смелости.

Почему же именно "відчайдух"? На первый взгляд, слово состоит из двух частей: "відчай " и "дух".

Именно поэтому некоторые ошибочно полагают, что отчаянный відчайдух – это человек, потерявший надежду. На самом деле значение сложилось иначе.

Лингвисты объясняют, что "відчайдух" – это тот, кто действует так, будто уже не обращает внимания на опасность, не сдерживает свой дух страхом. "Відчай" здесь означает не угнетенность, а крайнюю решительность, когда человек готов рисковать ради цели. Именно поэтому "відчайдух" – это не тот, кто опустил руки, а тот, кто находит в себе смелость действовать.

В зависимости от контекста "відчайдуха" можно назвать:

Однако именно слово"відчайдух" передает особый оттенок – готовность рисковать даже тогда, когда другие не решаются.

Если вы любите и знакомы с творчеством Казака Сиромахи, то наверняка слышали его песню "Відчайдух", которая точно описывает, кто это такой. А если нет, то познакомьтесь и узнайте значение этого очень меткого слова.

Песня "Відчайдух" от Казака Сиромахи: смотрите видео

"Відчайдух" – настолько образное слово, что его охотно использовали украинские писатели. В художественной литературе им часто называли казаков, путешественников, воинов или героев, которые не отступали перед опасностью.

Вона хотіла б побачити, як Нора і Юра з'їжджають з гори. Адже про це в домівці чуда оповідають .. Ми справді вибралися нишком обидві, щоб підглянути тих одчайдухів. (Ирина Вильде)

Дув [Іван] у відчаї .. Пустився, як керманич у люту повінь Черемоша без керма, без надії на який-небудь порятунок. Пустився, як той відчайдух Юра не раз пускався. (Антин Крушельницкий)

И сегодня это слово не утратило своей выразительности – оно до сих пор звучит ярко и по-украински.

Итак, "відчайдух" – это не человек в отчаянии, а смельчак, который не боится рисковать и решительно действует даже в самых сложных обстоятельствах. Это одно из тех украинских слов, в которых скрыт целый характер. И, пожалуй, именно поэтому оно до сих пор остается одним из самых точных определений бесстрашного человека.