"Відзавтра" или "від завтра": написание этого слова вызывает сомнение

Украинский язык имеет ряд наречий, образованных из предлогов и существительных, которые со временем слились в одно слово. Поэтому носители языка интуитивно колеблются, не принадлежит ли и "от завтра" к таким случаям.

Как правильно пишется "від/завтра" – вместе или отдельно, рассказываем со ссылкой на "Украинское правописание".

Как правильно писать "відзавтра" или "від завтра"?

Наречия мы используем ежедневно. Но сказать – это одно, а написать определенные слова правильно, иногда колеблемся, как правильно. К примеру, как вы напишете правильно "від завтра" или "відзавтра"?

Правильный вариант написания – "від завтра" отдельно. Это не наречие, а словосочетание предлога "от" и существительного "завтра", поэтому по действующим правилам украинского правописания оно не сливается в одно слово. По правилам (§ 41 "Украинского правописания", 2019), предлоги с существительными пишутся отдельно, если не образуют устоявшегося наречия.

Почему же "від завтра" отдельно? В слове "віднині" мы имеем наречие "нині", которое в сочетании с предлогом "від" образует новое наречие – "віднині" ("с этого времени"). В случае со словом "завтра" оно может выступать как существительное, как и – "на завтра", "от завтра", "до завтра".

Поэтому конструкция "от завтра" грамматически является словосочетанием, а не целостным наречием.

"Від завтра ми починаємо новий курс".

"Від завтра діятимуть нові правила".

"Від завтра ціни зростуть".

Во всех случаях "завтра" выступает как существительное, означающее "следующий день", а "от" обозначает начало действия с этого момента. Сравнение с другими словами

Итак, "від завтра" всегда пишется отдельно, ведь это грамматическое словосочетание предлога и существительного. В отличие от "віднині" или "відтепер", которые стали наречиями и пишутся вместе, "від завтра" не имеет статуса наречия, поэтому его написание остается раздельным.

