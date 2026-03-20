В каких случаях писать "зовні", а когда "ззовні", рассказываем со ссылкой на ресурс "Словопедия".

Какое из слов правильное – "зовні" или "ззовни"?

В украинском языке есть два слова, очень похожи по звучанию и значению, но отличаются написанием одной буквы, которая влияет на значение и использование слова – "зовні" и "ззовни".

Оба слова правильные, писать можно и "зовні", и "ззовни". – но они имеют разные значения. В литературной норме оба варианта закреплены, однако употребление зависит от контекста.

"Зовні" это наречие, которое отвечает на вопрос "где?" "на внешней стороне", "за пределами чего-то" – "Хтось стоїть зовні"; "Будинок гарний зовні, але всередині потребує ремонту".

А "ззовні" или "іззовні" наречие, которое отвечает на вопрос "откуда?" "с внешней стороны", "со стороны кого-то или чего-то постороннего" – "Двері відчинилися від поштовху ззовні"; "Стіни захищають від холоду ззовні".

Украинское правописание (2019) подтверждает: "ззовні" пишется слитно, с удвоенным "з", потому что это префикс "з-" + наречие "овні". "зовні" тоже пишется слитно, без удвоения, потому что это самостоятельное наречие.

То есть оба слова правильные, но они не взаимозаменяемы:

Если речь идет о месте – употребляем "зовні".

Если речь идет о направлении или источнике – употребляем "ззовні".

Интересно! Слово "зовні" можно заменить словом – "зовнішньо": "Зовнішньо вона нагадувала., несміливу лань (Юрій Яновський).

Это пример того, как украинский язык сохраняет тонкие семантические оттенки, что делают его богатым и точным. И таких примеров немало – лІкарський или лікАрський, "сніжний" и "снеговий" – и похожие, и разные.