У яких випадках писати "зовні", а коли "ззовні", розповідаємо з посиланням на ресурс "Словопедія".

Яке зі слів правильне – зовні чи ззовні?

В українській мові є два слова, дуже схожі за звучанням та значенням, але різняться написанням однієї літери, яка впливає на значення та використання слова – зовні та ззовні.

Обидва слова правильні, писати можна і "зовні", і "ззовні" – але вони мають різні значення. У літературній нормі обидва варіанти закріплені, проте вживання залежить від контексту.

"Зовні" це прислівник, який відповідає на питання "де?" "на зовнішньому боці", "поза межами чогось" – "Хтось стоїть зовні"; "Будинок гарний зовні, але всередині потребує ремонту".

А "ззовні" чи "іззовні" прислівник, який відповідає на питання "звідки?" "з зовнішнього боку", "з боку когось чи чогось стороннього" – "Двері відчинилися від поштовху ззовні"; "Стіни захищають від холоду ззовні".

Український правопис (2019) підтверджує: "ззовні" пишеться разом, із подвоєним "з", бо це префікс "з-" + прислівник "овні". "Зовні" теж пишеться разом, без подвоєння, бо це самостійний прислівник.

Тобто обидва слова правильні, але вони не взаємозамінні:

Якщо йдеться про місце – вживаємо "зовні".

Якщо йдеться про напрямок чи джерело – вживаємо "ззовні".

Цікаво! Слово "зовні" можна замінити словом – "зовнішньо": "Зовнішньо вона нагадувала., несміливу лань (Юрій Яновський).

Це приклад того, як українська мова зберігає тонкі семантичні відтінки, що роблять її багатою й точнішою. І таких прикладів чимало – лІкарський чи лікАрський, сніговий і сніжний – і схожі, і різні.