"Не Водохреща": как правильно на украинском говорить о Крещении Господнем

В 2024 году после смены календаря украинцы именно 6 января празднуют Крещение Господне. А накануне отмечали Крещенский Святвечер.

Праздник Крещения Господня также называют Крещением и Богоявлением. Иисус Христос пришел к людям и крестился в реке Иордан.

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Как правильно на украинском говорить о Крещении

Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" по случаю праздника расскажет вам, как не допустить ошибок, рассказывая о Крещении Господнем и Святвечере.

Так, в пятьдесят седьмой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять на эти праздники. А также уточним, как их заменить.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка: