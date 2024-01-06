"Не Водохреща": как правильно на украинском говорить о Крещении Господнем

6 января 2024, 07:00
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В 2024 году после смены календаря украинцы именно 6 января празднуют Крещение Господне. А накануне отмечали Крещенский Святвечер.

Праздник Крещения Господня также называют Крещением и Богоявлением. Иисус Христос пришел к людям и крестился в реке Иордан.

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Как правильно на украинском говорить о Крещении

Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" по случаю праздника расскажет вам, как не допустить ошибок, рассказывая о Крещении Господнем и Святвечере. 

Так, в пятьдесят седьмой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять на эти праздники. А также уточним, как их заменить.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • ВодохрещА – ВодОхрещЕ;
  • крещеніє – хрещення;
  • рєка Йордан – ріка, річка Йордан;
  • празнувати – святкувати, празникувати;
  • Богоявлєніє – Богоявлення;
  • крестіть – хрестити;
  • готовить – готувати;
  • крест – хрест;
  • вмєстє – разом;
  • батюшка – священник;
  • Сочельник – Святвечір.
Так что мирных праздников вам, дорогие украинцы! А Украине – победы над агрессором!
Автор: Марія Волошин