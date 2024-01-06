"Не Водохреща": как правильно на украинском говорить о Крещении Господнем
В 2024 году после смены календаря украинцы именно 6 января празднуют Крещение Господне. А накануне отмечали Крещенский Святвечер.
Праздник Крещения Господня также называют Крещением и Богоявлением. Иисус Христос пришел к людям и крестился в реке Иордан.
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Как правильно на украинском говорить о Крещении
Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" по случаю праздника расскажет вам, как не допустить ошибок, рассказывая о Крещении Господнем и Святвечере.
Так, в пятьдесят седьмой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять на эти праздники. А также уточним, как их заменить.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- ВодохрещА – ВодОхрещЕ;
- крещеніє – хрещення;
- рєка Йордан – ріка, річка Йордан;
- празнувати – святкувати, празникувати;
- Богоявлєніє – Богоявлення;
- крестіть – хрестити;
- готовить – готувати;
- крест – хрест;
- вмєстє – разом;
- батюшка – священник;
- Сочельник – Святвечір.