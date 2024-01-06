Праздник Крещения Господня также называют Крещением и Богоявлением. Иисус Христос пришел к людям и крестился в реке Иордан.

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Как правильно по-украински говорить о Крещении

Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" по случаю праздника расскажет вам, как не допустить ошибок, рассказывая о Крещении Господнем и Святвечере.

Так, в пятьдесят седьмой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять на эти праздники. А также уточним, как их заменить.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

ВодохрещА – ВодОхрещЕ;

крещеніє – хрещення;

рєка Йордан – ріка, річка Йордан;

празнувати – святкувати, празникувати;

Богоявлєніє – Богоявлення;

крестіть – хрестити;

готовить – готувати;

крест – хрест;

вмєстє – разом;

батюшка – священник;

Сочельник – Святвечір.

Так что мирных праздников вам, дорогие украинцы! А Украине – победы над агрессором!