Свято Хрещення Господнього також називають Водохрещем та Богоявлення. Адже Ісус Христос прийшов до людей та охрестився в річці Йордан.

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Як правильно українською говорити про Водохреще

Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" з нагоди свята розповість вам, як не припуститися помилок, розповідаючи про Хрещення Господнє і Святвечір.

Так, у п'ятдесят сьомій добірці підкажемо, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати на ці свята. А також уточнимо, як їх замінити.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

ВодохрещА – ВодОхрещЕ;

крещеніє – хрещення;

рєка Йордан – ріка, річка Йордан;

празнувати – святкувати, празникувати;

Богоявлєніє – Богоявлення;

крестіть – хрестити;

готовить – готувати;

крест – хрест;

вмєстє – разом;

батюшка – священник;

Сочельник – Святвечір.

Тож мирних свят вам, дорогі українці! А Україні – перемоги над агресором!