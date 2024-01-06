Свято Хрещення Господнього також називають Водохрещем та Богоявлення. Адже Ісус Христос прийшов до людей та охрестився в річці Йордан.
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Як правильно українською говорити про Водохреще
Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" з нагоди свята розповість вам, як не припуститися помилок, розповідаючи про Хрещення Господнє і Святвечір.
Так, у п'ятдесят сьомій добірці підкажемо, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати на ці свята. А також уточнимо, як їх замінити.
Тож до вашої уваги – невелика добірка:
- ВодохрещА – ВодОхрещЕ;
- крещеніє – хрещення;
- рєка Йордан – ріка, річка Йордан;
- празнувати – святкувати, празникувати;
- Богоявлєніє – Богоявлення;
- крестіть – хрестити;
- готовить – готувати;
- крест – хрест;
- вмєстє – разом;
- батюшка – священник;
- Сочельник – Святвечір.