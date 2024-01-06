Не Водохреща: як правильно українською говорити про Хрещення Господнє

У 2024 році після зміни календаря українці саме 6 січня святкують Хрещення Господнє. А напередодні відзначали Водохресний Святвечір.

Свято Хрещення Господнього також називають Водохрещем та Богоявлення. Адже Ісус Христос прийшов до людей та охрестився в річці Йордан.

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Як правильно українською говорити про Водохреще

Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" з нагоди свята розповість вам, як не припуститися помилок, розповідаючи про Хрещення Господнє і Святвечір.

Так, у п'ятдесят сьомій добірці підкажемо, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати на ці свята. А також уточнимо, як їх замінити.

Тож до вашої уваги – невелика добірка: