Не Водохреща: як правильно українською говорити про Хрещення Господнє

6 січня 2024, 07:00
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У 2024 році після зміни календаря українці саме 6 січня святкують Хрещення Господнє. А напередодні відзначали Водохресний Святвечір.

Свято Хрещення Господнього також називають Водохрещем та Богоявлення. Адже Ісус Христос прийшов до людей та охрестився в річці Йордан.

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Як правильно українською говорити про Водохреще

Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" з нагоди свята розповість вам, як не припуститися помилок, розповідаючи про Хрещення Господнє і Святвечір. 

Так, у п'ятдесят сьомій добірці підкажемо, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати на ці свята. А також уточнимо, як їх замінити.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • ВодохрещА – ВодОхрещЕ;
  • крещеніє – хрещення;
  • рєка Йордан – ріка, річка Йордан;
  • празнувати – святкувати, празникувати;
  • Богоявлєніє – Богоявлення;
  • крестіть – хрестити;
  • готовить – готувати;
  • крест – хрест;
  • вмєстє – разом;
  • батюшка – священник;
  • Сочельник – Святвечір.
Тож мирних свят вам, дорогі українці! А Україні – перемоги над агресором!
Автор: Марія Волошин