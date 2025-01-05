Водохреща, Водохреще или Йордан: как правильно называть праздник 6 января

Праздники новогодне-рождественского цикла продолжаются и приближается третий большой праздник. А как его назвать правильно и как с ним поздравлять, выясним.

Приближается второй Святвечер день Крещения Господня. А 24 Канал объясняет как этот праздник правильно называется на украинском – Водохреще или Водохреща, чтобы поздравить с ним родных.

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Как назвать этот праздник правильно

Уже 5 января украинцы отпразднуют второй Святой вечер с Голодной кутьей, а на следующий день пойдут в храм и на реку, чтобы отметить праздник Крещение.

А мы исследуем тонкости названия праздника по украинским словарям.

Чаще всего словари – Большой толковый словарь современного языка, Орфографический словарь украинского языка и Словарь церковно-обрядовой терминологии – фиксируют термин Водохреще.

Однако, Свободная энциклопедия "Википедия" приводит другие названия праздника, в том числе и диалектические. Поэтому у украинцев можем встретить названия:

Водохреща

Водохрещі

Водохрищі

Водохрища

Водохрестя

Водосвяття

Водоосвячення

Йордан / Єрдань / Ордан / Ордань – в честь реки, в которой крестился Иисус.

Подтверждением бытования таких названий является ряд литературных произведений, где используются различные слова, для обозначения праздника.

Эти названия не являются ошибочными и их можно использовать в устной речи и на письме для близких. Но официальное название в языке документов – Водохреща (родительный падеж – Водохреща, например: пойду в храм святить воду на Водохреще, діждати Водохреща, проводити обряд Водохреща).

Важную роль в слове играет и ударение, здесь филологи утверждают, что оно должно падать на второй слог – говорим ВодОхреще, ВодОхреща, ВодОхрещи. Но в слове ВодохрЕщение, ударение будет иным.

Сам праздник Крещение вобрал в себя много языческих и христианских обрядов, центральное место среди которых занимали обряды, связанные с водой, – в частности освящение воды и купание в ледяной реке.

О важности праздника для украинских традиций свидетельствует то, что в Украине выпущена марка и памятная серебряная монета "Крещение".

Украинская марка "Крещение", 2001 года / Википедия

Памятная серебряная монета "Крещение", 2006 года / источник https://www.my-coin-ua.com/

Третий праздник – Святое Крещение: смотрите видео

Напомним! По новому календарю Рождество – 25 декабря, и Василия – 1 января, и Крещение – 6 января.

Мирных праздников, украинцы!