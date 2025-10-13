Россияне продолжают обстреливать украинские города и села, разрушая и учебные заведения. Враг уже повредил каждое шестое образовательное учреждение в нашей стране.

По состоянию на начало октября 2025 года 17,11% из 25 465 учебных заведений были повреждены (3958) или разрушены (400). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале, информирует 24 Канал.

Сколько школ и детсадов повредили россияне?

Среди вышеупомянутых заведений – больше всего школ (2046) и детсадов (1506).

Несмотря на российский террор образовательной инфраструктуры, государство направляет ресурсы на восстановление доступа к обучению и развитие очного образования. На эти цели правительство выделило более 11 миллиардов гривен. Образование – это основа сохранения человеческого капитала,

– заявил чиновник во время форума.

И добавил, что гарантировать безопасные условия обучения на всех уровнях невозможно без поддержки международных партнеров.

Благодаря сотрудничеству с ЕС, правительствами Бельгии, Швеции, Литвы и Ирландии на инфраструктурные проекты привлечено более 70 миллионов евро поддержки в 2024 – 2025 годах,

– уточнил Лисовой.

Также, по словам министра, значительную помощь МОН получает в рамках партнерства со Всемирным Банком и UNICEF.

