По состоянию на начало октября 2025 года 17,11% из 25 465 учебных заведений были повреждены (3958) или разрушены (400). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале, информирует 24 Канал.
Сколько школ и детсадов повредили россияне?
Среди вышеупомянутых заведений – больше всего школ (2046) и детсадов (1506).
Несмотря на российский террор образовательной инфраструктуры, государство направляет ресурсы на восстановление доступа к обучению и развитие очного образования. На эти цели правительство выделило более 11 миллиардов гривен. Образование – это основа сохранения человеческого капитала,
– заявил чиновник во время форума.
И добавил, что гарантировать безопасные условия обучения на всех уровнях невозможно без поддержки международных партнеров.
Благодаря сотрудничеству с ЕС, правительствами Бельгии, Швеции, Литвы и Ирландии на инфраструктурные проекты привлечено более 70 миллионов евро поддержки в 2024 – 2025 годах,
– уточнил Лисовой.
Также, по словам министра, значительную помощь МОН получает в рамках партнерства со Всемирным Банком и UNICEF.
Выезжают ли студенты за границу?
- Не так давно правительство разрешило ребятам в возрасте 18 – 22 года выезжать за границу.
- В МОН говорят, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.
- Лисовой отметил, что часть тех, кто выехал, возвращается.
- Он добавил, что эта динамика увеличивается.