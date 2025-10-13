Станом на початок жовтня 2025 року 17,11% із 25 465 закладів освіти були пошкоджені (3958) або зруйновані (400). Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

Скільки шкіл і дитсадків пошкодили росіяни?

Серед вищезазначених закладів – найбільше шкіл (2046) і дитсадків (1506).

Попри російський терор освітньої інфраструктури, держава спрямовує ресурси на відновлення доступу до навчання та розвиток очної освіти. На ці цілі уряд виділив понад 11 мільярдів гривень. Освіта – це основа збереження людського капіталу,

– заявив посадовець під час форуму.

І додав, що гарантувати безпечні умови навчання на всіх рівнях неможливо без підтримки міжнародних партнерів.

Завдяки співпраці з ЄС, урядами Бельгії, Швеції, Литви та Ірландії на інфраструктурні проєкти залучено понад 70 мільйонів євро підтримки у 2024 – 2025 роках,

– уточнив Лісовий.

Також, за словами міністра, значну допомогу МОН отримує у межах партнерства зі Світовим Банком та UNICEF.

