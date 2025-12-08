Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Де-факто це буде перевірка у дії змін, закладених у законі, у форматі експериментального проєкту.

Що зміниться у роботі коледжів?

️Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже наступного року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Це надасть їм нові можливості.

️Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки.️ Зароблені кошти заклади зможуть спрямовувати на розвиток матеріально-технічної бази та підвищення якості освітніх послуг,

– повідомив нардеп.

І️ додав, що паралельно у межах проєкту протестують нову методику розрахунку вартості освітніх послуг. Вона дозволить громадам закуповувати ці послуги за прозорими та єдиними для всіх правилами.

️Також роботу розпочнуть наглядові ради як додатковий інструмент відкритості та ефективного управління,

– заявив Бабак.

️За його словами, в Україні тестують сучасну модель профосвіти, у якій заклади перестають бути об'єктами утримання і стають повноцінними учасниками ринку освітніх послуг. Це важливо і для студентів, і для економіки, яка потребує якісно підготовлених кадрів.

Які зміни днями схвалила Рада?