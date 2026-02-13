Так розпочинають реалізацію Закону "Про професійну освіту" та створюють передумови для фінансової та управлінської автономії закладів профосвіти. Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Які заклади освіти беруть участь у проєкті?
Коледжі функціонуватимуть як комунальні некомерційні товариства.
Зможуть самостійно визначати кадрову політику, гнучкіше управляти ресурсами та спрямовувати зароблені кошти на розвиток – модернізацію майстерень, підвищення якості освітніх послуг тощо,
– розповів міністр.
Перші чотири професійні коледжі вже долучаються до експерименту і розпочинають реорганізацію, повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Це:
Комунальний заклад професійної освіти "Нововолинський центр професійної освіти" Волинської обласної ради;
Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира;
Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира;
Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира.
Їм нададуть експертну допомогу у створенні наглядових рад. Це має посилити прозорість управління та стратегічне планування розвитку коледжів.
Будь-який заклад освіти може приєднатися до експерименту.
Які зміни у професійній освіті відбудуться?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств.
Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки.
Також роботу розпочнуть наглядові ради у коледжах та училищах як додатковий інструмент відкритості та ефективного управління.
Вони впливатимуть на якість освіти та призначення керівників. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми.
Що цікаво, в Україні триває не лише об'єднання вишів, а й профтехів.