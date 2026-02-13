Так розпочинають реалізацію Закону "Про професійну освіту" та створюють передумови для фінансової та управлінської автономії закладів профосвіти. Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Які заклади освіти беруть участь у проєкті?

Коледжі функціонуватимуть як комунальні некомерційні товариства.

Зможуть самостійно визначати кадрову політику, гнучкіше управляти ресурсами та спрямовувати зароблені кошти на розвиток – модернізацію майстерень, підвищення якості освітніх послуг тощо,
– розповів міністр.

Перші чотири професійні коледжі вже долучаються до експерименту і розпочинають реорганізацію, повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Це:

  • Комунальний заклад професійної освіти "Нововолинський центр професійної освіти" Волинської обласної ради;

  • Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира;

  • Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира;

  • Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира.

Їм нададуть експертну допомогу у створенні наглядових рад. Це має посилити прозорість управління та стратегічне планування розвитку коледжів.

Будь-який заклад освіти може приєднатися до експерименту.

Які зміни у професійній освіті відбудуться?

  • У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.

  • Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств.

  • Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки.

  • Також роботу розпочнуть наглядові ради у коледжах та училищах як додатковий інструмент відкритості та ефективного управління.

  • Вони впливатимуть на якість освіти та призначення керівників. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.

  • Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми.

  • Що цікаво, в Україні триває не лише об'єднання вишів, а й профтехів.