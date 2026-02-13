Так розпочинають реалізацію Закону "Про професійну освіту" та створюють передумови для фінансової та управлінської автономії закладів профосвіти. Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Які заклади освіти беруть участь у проєкті?

Коледжі функціонуватимуть як комунальні некомерційні товариства.

Зможуть самостійно визначати кадрову політику, гнучкіше управляти ресурсами та спрямовувати зароблені кошти на розвиток – модернізацію майстерень, підвищення якості освітніх послуг тощо,

– розповів міністр.

Перші чотири професійні коледжі вже долучаються до експерименту і розпочинають реорганізацію, повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Це:

Комунальний заклад професійної освіти "Нововолинський центр професійної освіти" Волинської обласної ради;

Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира;

Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира;

Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира.

Їм нададуть експертну допомогу у створенні наглядових рад. Це має посилити прозорість управління та стратегічне планування розвитку коледжів.

Будь-який заклад освіти може приєднатися до експерименту.

Які зміни у професійній освіті відбудуться?