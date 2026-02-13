Так начинают реализацию Закона "О профессиональном образовании" и создают предпосылки для финансовой и управленческой автономии учреждений профобразования. Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Какие учебные заведения участвуют в проекте?
Колледжи будут функционировать как коммунальные некоммерческие общества.
Смогут самостоятельно определять кадровую политику, гибче управлять ресурсами и направлять заработанные средства на развитие – модернизацию мастерских, повышение качества образовательных услуг и т.д,
– рассказал министр.
Первые четыре профессиональных колледжа уже присоединяются к эксперименту и начинают реорганизацию, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Это:
Коммунальное учреждение профессионального образования "Нововолынский центр профессионального образования" Волынского областного совета;
Профессиональный колледж технических инноваций города Житомира;
Профессиональный колледж сервиса и дизайна города Житомира;
Профессиональный колледж индустрии красоты и технологий города Житомира.
Им предоставят экспертную помощь в создании наблюдательных советов. Это должно усилить прозрачность управления и стратегическое планирование развития колледжей.
Любое учебное заведение может присоединиться к эксперименту.
Какие изменения в профессиональном образовании произойдут?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли.
Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ.
Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке.
Также работу начнут наблюдательные советы в колледжах и училищах как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления.
Они будут влиять на качество образования и назначение руководителей. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы.
Что интересно, в Украине продолжается не только объединение вузов, но и профтехов.