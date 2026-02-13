Так начинают реализацию Закона "О профессиональном образовании" и создают предпосылки для финансовой и управленческой автономии учреждений профобразования. Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Какие учебные заведения участвуют в проекте?

Колледжи будут функционировать как коммунальные некоммерческие общества.

Смогут самостоятельно определять кадровую политику, гибче управлять ресурсами и направлять заработанные средства на развитие – модернизацию мастерских, повышение качества образовательных услуг и т.д,
– рассказал министр.

Первые четыре профессиональных колледжа уже присоединяются к эксперименту и начинают реорганизацию, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Это:

  • Коммунальное учреждение профессионального образования "Нововолынский центр профессионального образования" Волынского областного совета;

  • Профессиональный колледж технических инноваций города Житомира;

  • Профессиональный колледж сервиса и дизайна города Житомира;

  • Профессиональный колледж индустрии красоты и технологий города Житомира.

Им предоставят экспертную помощь в создании наблюдательных советов. Это должно усилить прозрачность управления и стратегическое планирование развития колледжей.

Любое учебное заведение может присоединиться к эксперименту.

Какие изменения в профессиональном образовании произойдут?

  • В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли.

  • Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ.

  • Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке.

  • Также работу начнут наблюдательные советы в колледжах и училищах как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления.

  • Они будут влиять на качество образования и назначение руководителей. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.

  • Также запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы.

  • Что интересно, в Украине продолжается не только объединение вузов, но и профтехов.