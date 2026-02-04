Соответствующую норму содержит новый закон "О профессиональном образовании". Его обнародовали на сайте Верховной Рады.
Что предусматривают эти договоры?
Студенческий трудовой договор будет предусматривать сочетание в рамках образовательной программы получения образования на рабочем месте, в частности, по дуальной форме обучения, с выполнением трудовых функций.
Заключение договора позволит студентам получать оплату за производственную практику напрямую, а не через учебное заведение.
Также договор будет четко определять права студентов. Это сделает их субъектными в юридической плоскости.
Разработчики документа заявили, что стремятся сделать договор максимально практичным.
Какие изменения в профессиональном образовании произойдут?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли.
Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ.
Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке.
Также работу начнут наблюдательные советы в колледжах и училищах как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления.
Они будут влиять на качество образования и назначение руководителей.
Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы.