Відповідну норму містить новий закон "Про професійну освіту". Його оприлюдннили на сайті Верховної Ради.
Що передбачають ці договори?
Студентський трудовий договір передбачатиме поєднання в межах освітньої програми здобуття освіти на робочому місці, зокрема, за дуальною формою навчання, з виконанням трудових функцій.
Укладання договору дасть змогу студентам отримувати оплату за виробничу практику напряму, а не через заклад освіти.
Також договір чітко визначатиме права студентів. Це зробить їх суб'єктними в юридичній площині.
Розробники документа заявили, що прагнуть зробити договір максимально практичним.
Які зміни у професійній освіті відбудуться?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств.
Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки.
Також роботу розпочнуть наглядові ради у коледжах та училищах як додатковий інструмент відкритості та ефективного управління.
Вони впливатимуть на якість освіти та призначення керівників.
Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми.