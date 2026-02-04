Відповідну норму містить новий закон "Про професійну освіту". Його оприлюдннили на сайті Верховної Ради.

Що передбачають ці договори?

Студентський трудовий договір передбачатиме поєднання в межах освітньої програми здобуття освіти на робочому місці, зокрема, за дуальною формою навчання, з виконанням трудових функцій.

Укладання договору дасть змогу студентам отримувати оплату за виробничу практику напряму, а не через заклад освіти.

Також договір чітко визначатиме права студентів. Це зробить їх суб'єктними в юридичній площині.

Розробники документа заявили, що прагнуть зробити договір максимально практичним.

Які зміни у професійній освіті відбудуться?