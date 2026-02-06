Об этом информирует Osvita.ua. Все остальные поступающие должны пройти индивидуальное собеседование по одному или двум предметам в колледже.

Какие экзамены надо сдавать?

Также все поступающие и на бюджет, и на контракт должны подать на рассмотрение приемной комиссии текст мотивационного письма.

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов, а также требования к мотивационным письмам утверждают председатели приемных комиссий учебных заведений не позднее чем через месяц после вступления в силу Порядка приема на обучение в колледжи в 2026 году.

Все программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам обязательно обнародуют на сайтах учебных заведений. В программах должны содержаться критерии оценивания подготовленности поступающих.

Творческие конкурсы не должны содержать заданий, выходящих за пределы указанных программ.

Форму проведения индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов заведение выбирает самостоятельно с учетом необходимости создания безопасных и безвредных условий и соблюдением медико-санитарных требований.

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранятся не менее одного года. Затем их уничтожают.

Как происходит поступление в колледжи?

В 2026 году поступление после 9 класса на обучение в колледж может происходить в форме:

творческих конкурсов и рассмотрения мотивационных писем;

индивидуального устного собеседования и рассмотрения мотивационных писем.

Поступление после 11 класса может происходить в форме:

творческих конкурсов и рассмотрения мотивационных писем;

индивидуального устного собеседования и рассмотрения мотивационных писем.

Также поступающие после 11 класса вместо прохождения собеседования могут подать результаты НМТ.

Поступление на основании уровня квалифицированного рабочего также происходит в форме индивидуального устного собеседования, творческого конкурса и рассмотрения мотивационных писем.

Интересно! Вместо прохождения индивидуального устного собеседования абитуриент может подать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы. Конкурсный балл абитуриента определяют как средний балл всех предметов НМТ без использования весовых коэффициентов с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.

Какие изменения произойдут в профессиональном образовании?