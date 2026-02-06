Про це інформує Osvita.ua. Усі інші вступники мають пройти індивідуальну співбесіду з одного або двох предметів у коледжі.

Які іспити треба складати?

Також усі вступники і на бюджет, і на контракт мають подати на розгляд приймальної комісії текст мотиваційного листа.

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів, а також вимоги до мотиваційних листів затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж через місяць після набрання чинності Порядком прийому на навчання до коледжів у 2026 році.

Усі програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів та вимоги до мотиваційних листів обов'язково оприлюднюють на сайтах закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Творчі конкурси не повинні містити завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігаються не менше одного року. Потім їх знищують.

Як відбувається вступ у коледжі?

У 2026 році вступ після 9 класу на навчання у коледж може відбуватися у формі:

творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів;

індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів.

Вступ після 11 класу може відбуватися у формі:

творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів;

індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів.

Також вступники після 11 класу замість проходження співбесіди можуть подати результати НМТ.

Вступ на підставі рівня кваліфікованого робітника також відбувається у формі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів.

Цікаво! Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати НМТ за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки. Конкурсний бал вступника визначають як середній бал усіх предметів НМТ без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище ніж 200 балів.

