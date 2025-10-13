Укр Рус
13 жовтня, 22:05
2

Лісовий розповів, скільки закладів освіти в Україні пошкодили росіяни

Марія Волошин
Основні тези
  • Станом на початок жовтня 2025 року в Україні пошкоджено 17,11% закладів освіти, зокрема 2046 шкіл і 1506 дитсадків.
  • Український уряд виділив понад 11 мільярдів гривень на відновлення освіти, а також залучено понад 70 мільйонів євро підтримки від міжнародних партнерів на інфраструктурні проєкти.

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста і села, руйнуючи й заклади освіти. Ворог вже пошкодив кожен шостий освітній заклад у нашій країні.

Станом на початок жовтня 2025 року 17,11% із 25 465 закладів освіти були пошкоджені (3958) або зруйновані (400). Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

Скільки шкіл і дитсадків пошкодили росіяни?

Серед вищезазначених закладів – найбільше шкіл (2046) і дитсадків (1506).

Попри російський терор освітньої інфраструктури, держава спрямовує ресурси на відновлення доступу до навчання та розвиток очної освіти. На ці цілі уряд виділив понад 11 мільярдів гривень. Освіта – це основа збереження людського капіталу,
 – заявив посадовець під час форуму.

І додав, що гарантувати безпечні умови навчання на всіх рівнях неможливо без підтримки міжнародних партнерів.

Завдяки співпраці з ЄС, урядами Бельгії, Швеції, Литви та Ірландії на інфраструктурні проєкти залучено понад 70 мільйонів євро підтримки у 2024 – 2025 роках, 
– уточнив Лісовий.

Також, за словами міністра, значну допомогу МОН отримує у межах партнерства зі Світовим Банком та UNICEF. 

Чи виїжджають студенти за кордон?

  • Не так давно уряд дозволив хлопцям віком 18 – 22 роки виїжджати за кордон.

  • У МОН кажуть, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу.

  • Лісовий зазначив, що частина тих, хто виїхав, повертається.

  • Він додав, що ця динаміка збільшується. 