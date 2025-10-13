Лісовий розповів, скільки закладів освіти в Україні пошкодили росіяни
- Станом на початок жовтня 2025 року в Україні пошкоджено 17,11% закладів освіти, зокрема 2046 шкіл і 1506 дитсадків.
- Український уряд виділив понад 11 мільярдів гривень на відновлення освіти, а також залучено понад 70 мільйонів євро підтримки від міжнародних партнерів на інфраструктурні проєкти.
Росіяни продовжують обстрілювати українські міста і села, руйнуючи й заклади освіти. Ворог вже пошкодив кожен шостий освітній заклад у нашій країні.
Станом на початок жовтня 2025 року 17,11% із 25 465 закладів освіти були пошкоджені (3958) або зруйновані (400). Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.
Скільки шкіл і дитсадків пошкодили росіяни?
Серед вищезазначених закладів – найбільше шкіл (2046) і дитсадків (1506).
Попри російський терор освітньої інфраструктури, держава спрямовує ресурси на відновлення доступу до навчання та розвиток очної освіти. На ці цілі уряд виділив понад 11 мільярдів гривень. Освіта – це основа збереження людського капіталу,
– заявив посадовець під час форуму.
І додав, що гарантувати безпечні умови навчання на всіх рівнях неможливо без підтримки міжнародних партнерів.
Завдяки співпраці з ЄС, урядами Бельгії, Швеції, Литви та Ірландії на інфраструктурні проєкти залучено понад 70 мільйонів євро підтримки у 2024 – 2025 роках,
– уточнив Лісовий.
Також, за словами міністра, значну допомогу МОН отримує у межах партнерства зі Світовим Банком та UNICEF.
Чи виїжджають студенти за кордон?
Не так давно уряд дозволив хлопцям віком 18 – 22 роки виїжджати за кордон.
У МОН кажуть, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу.
Лісовий зазначив, що частина тих, хто виїхав, повертається.
Він додав, що ця динаміка збільшується.