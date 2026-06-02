Огромная очередь на восстановление: сколько учебных заведений уничтожили россияне в Украине

Россияне продолжают атаковать учебные заведения в нашем государстве. Во время военных действий уже пострадали почти 5 тысяч учебных заведений.

При этом всех уровней. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".

Сколько учебных заведений уничтожила Россия?

Чиновник говорит, что более 400 учебных заведений враг разрушил, более 4 тысяч – повредил.

153 здания университетов подверглись разрушениям, а 3 заведения разрушены полностью,

– отметил Лисовой.

И добавил, что сейчас есть огромная очередь на восстановление очень важных и хороших университетов.

В городе Днепре: и Гончара, и Днепровская политехника, Каразинский университет в Харькове. Они уже сбились со счета, сколько раз они переставляли окна и так далее. Это в основном окна, крыши. Иногда это повреждение корпусов,

– сообщил министр.

Как спасают поврежденные здания?

Он также рассказал: если здания сейчас являются аварийными, то планируют как можно скорее принимать соответствующие меры.

Наша задача как министерства быстро законсервировать здания, если раскрыли крыши,

– отметил он.

И добавил, что соответствующие средства находят совместно с местными властями и партнерами. В частности, чтобы студенты и ученики могли вернуться на очное обучение как можно скорее.