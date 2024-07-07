Отчисленные аспиранты смогут восстановиться и защитить диссертации

Аспиранты, которых отчислили до 1 января 2024 года из-за завершения срока обучения без защиты диссертации, могут возобновиться для защиты. Но на контрактную форму обучения.

В Минобразования отмечают, что восстановление может происходить в пределах лицензионного объема учебного заведения на заочную или вечернюю форму обучения.

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Кто из аспирантов может возобновиться и защитить диссертацию

Условием обновления является наличие информации о предыдущем обучении в Единой государственной базе по вопросам образования.

После обновления аспирантам надо защитить диссертацию в течение одного года.

Расходы, связанные с проведением защиты диссертации, должен покрыть аспирант.

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