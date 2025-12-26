"Перспективные, хорошо оплачиваемые профессии": на каких специальностях – существенный недобор

В Украине остро не хватает специалистов в строительной сфере. А это перспективные, хорошо оплачиваемые профессии, которые будут полезны для восстановления страны.

Однако ежегодно все меньше молодежи выбирает эти профессии, а в колледжах – существенный недобор именно на эти специальности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрия Завгороднего РБК-Украина.

Почему поступающие не выбирают строительные специальности?

Чиновник рассказал, что миграция молодежи не только негативно влияет на статистику, но и на моральное состояние тех, кто продолжает обучение в Украине.

Например, сначала в группе строителей – 26 студентов, а к концу второго курса в лучшем случае оставалось 20. С каждым курсом их меньше и меньше,

– рассказал Завгородний.

Учебные заведения также борются с устаревшей материальной базой. По словам заместителя министра, технологии строительства постоянно обновляются, а бизнесу нужны специалисты, способные работать на современной технике. А ее имеют далеко не все колледжи.

Завгородний также рассказал, что МОН реализует проект #100Мастерских. В его рамках за средства государственной субвенции обновляют учебные пространства. К процессу активно приобщаются международные доноры из ЕС, Японии, Швейцарии, Германии и других стран. В этом году партнеры инвестировали в инфраструктуру украинских заведений почти 157 миллионов гривен. Параллельно внедряют интегрированные программы: например такие как подготовка каменщиков или сантехников с навыками сварки. Это позволяет готовить универсальных мастеров, в которых нуждается современный рынок.

Чиновник также отметил, что представители бизнеса сейчас хотят мотивированных работников, которых готовы учить. При этом предлагают:

оплачиваемую практику и питание;

обеспечение общежитиями;

участие в разработке учебных программ.

Куда активно поступают мужчины 25+?