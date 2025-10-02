В учреждения профессионального образования получать образование приходит немало взрослых украинцев. Это десятки тысяч человек, которые или за деньги международных партнеров, или по ваучерам Государственной службы занятости учатся де-факто бесплатно.

Это ветераны, безработные, внутренне перемещенные лица. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний "РБК-Украина". Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также "Кризис кадров производственных специальностей очень большой": какие специалисты нужны работодателям

Какие профессии чаще всего осваивают взрослые?

Нардеп отметил, что одна из самых популярных для взрослых профессий – сварка. Она популярна по всей стране. Многие овладевает этой профессией, а потом достаточно быстро находит работу.

Сейчас есть программы в центрах занятости, где если вы подпадаете под одну из указанных там категорий, имеете право на такой ваучер. Он покрывает стоимость обучения – более 30 тысяч гривен,

– рассказал заместитель министра.

И добавил, что эти курсы обычно дешевле, поэтому стоимость обучения покрывается полностью. Их можно использовать на обучение в любом учебном заведении, который такие услуги предоставляет. Их очень много по всей стране.

Смотрите также "Группы полные": какая самая популярная специальность в профессиональном образовании в Украине

Сколько бы стоило такое обучение в случае самостоятельной оплаты?

Заместитель Лисового говорит, что оплачивать самостоятельно такое обучение тоже можно.

Взрослый человек может учиться от 3 до 6 месяцев, и стоить это может от 10 000 до 15 000 гривен. То есть ваучер с запасом покрывает полную стоимость обучения. Зависит от предыдущей квалификации человека, вида сварки и т.д,

– отмечает он.

И добавляет, что часто представители бизнеса готовы оплачивать обучение на сварщика или станочника за свой счет. То есть в этой сфере это точно не проблема.

Интересно! Вступительную кампанию в профтехи в этом году продолжилась.

К нам бизнес часто приходит и говорит: мы готовы нанимать людей десятками, готовы полностью оплачивать их обучение, проживание,

– резюмировал чиновник МОН.

Читайте больше новостей по теме: