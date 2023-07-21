Как выпускникам с оккупированных территорий поступить в украинский вуз: пошаговая инструкция
Источник:НУШ
Часть украинских выпускников была вынуждена оканчивать школу на временно оккупированных территориях. Они могут учиться в украинских вузах, стоит лишь соблюсти указанный алгоритм.
Министр образования Оксен Лисовой объяснил, как выпускникам с временно оккупированных территорий поступить в украинский вуз. Для этого был создан специальный алгоритм действий, которого нужно придерживаться.
Интересно "Переосмыслення "совецкого": Лисовой рассказал, как будут выглядеть новые украинские школы
Введение из ВОТ в украинские вузы: что делать
Вступительная кампания будет иметь два этапа:
- с 19 июля по 31 июля – вступление на средства государственного бюджета;
- до 23 сентября – прием заявлений на контракт.
Выпускникам с ВОТ при поступлении в вуз нужно подать следующие документы:
– заявление;
– сертификат НМТ или ЗНО 2020 – 2021;
– справку о взятии на учет ВПЛ;
– документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении;
– 4 цветные фотографии;
– документ об образовании и приложении к нему;
– справку об успешном прохождении государственной аттестации; она является основанием для поступления без ВНО и НМТ.
Документы в вузе можно подавать онлайн. Сканированные документы следует отправлять на почту одного из образовательных центров.
В случае отсутствия документа о среднем образовании нужно составить ГНА как экстернат. Следует подать заявление через центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина" и выбрать нужный центр на базе вуза или колледжа. Сдать ГНА по языку и истории можно в любой день до 1 сентября, есть возможность сдачи экзамена онлайн.