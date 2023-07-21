Министр образования Оксен Лисовой объяснил, как выпускникам с временно оккупированных территорий поступить в украинский вуз. Для этого был создан специальный алгоритм действий, которого нужно придерживаться.

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Введение из ВОТ в украинские вузы: что делать

Вступительная кампания будет иметь два этапа:

с 19 июля по 31 июля – вступление на средства государственного бюджета;

до 23 сентября – прием заявлений на контракт.

Выпускникам с ВОТ при поступлении в вуз нужно подать следующие документы:

– заявление;

– сертификат НМТ или ЗНО 2020 – 2021;

– справку о взятии на учет ВПЛ;

– документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении;

– 4 цветные фотографии;

– документ об образовании и приложении к нему;

– справку об успешном прохождении государственной аттестации; она является основанием для поступления без ВНО и НМТ.

Документы в вузе можно подавать онлайн. Сканированные документы следует отправлять на почту одного из образовательных центров.

В случае отсутствия документа о среднем образовании нужно составить ГНА как экстернат. Следует подать заявление через центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина" и выбрать нужный центр на базе вуза или колледжа. Сдать ГНА по языку и истории можно в любой день до 1 сентября, есть возможность сдачи экзамена онлайн.