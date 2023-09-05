Могут ли родители забрать ребенка из школы во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги дети во время учебы в школе должны находиться в укрытии. При этом к отбою.

На этом акцентировал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив. И уточнил, могут ли родители забрать ребенка домой.

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Могут ли родители забрать ребенка из школы во время тревоги

Родителям чиновник рекомендовал дождаться в такой ситуации отбоя.

Я считаю, что неправильно отпускать школьников из хранилища. Рекомендую дождаться отбоя тревоги, а затем идти домой,

– подчеркнул он.

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И напомнил: за детей во время пребывания в школе отвечает руководство учебного заведения. Поэтому де-факто школьников нельзя отпускать из-за вероятных грядущих негативных последствий.

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Должен ли школьник идти в школу после ночной воздушной тревоги