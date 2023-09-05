На цьому акцентував заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. І уточнив, чи можуть у цей час батьки забрати дитину додому.

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Чи можуть батьки забрати дитину зі школи під час тривоги

Батькам посадовець рекомендував дочекатися у такій ситуації відбою.

Я вважаю, що неправильно відпускати школярів зі сховища. Рекомендую дочекатись відбою тривоги, а потім прямувати додому,

– наголосив він.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

І нагадав: за дітей під час перебування у школі відповідає керівництво закладу освіти. Тому де-факто школярів не можна відпускати через ймовірні прийдешні негативні наслідки.

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Чи повинен школяр йти до школи після нічної повітряної тривоги