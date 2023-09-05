На этом акцентировал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив. И уточнил, могут ли родители забрать ребенка домой.
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Могут ли родители забрать ребенка из школы во время тревоги
Родителям чиновник рекомендовал дождаться в такой ситуации отбоя.
Я считаю, что неправильно отпускать школьников из хранилища. Рекомендую дождаться отбоя тревоги, а затем идти домой,
– подчеркнул он.
И напомнил: за детей во время пребывания в школе отвечает руководство учебного заведения. Поэтому де-факто школьников нельзя отпускать из-за вероятных грядущих негативных последствий.
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Должен ли школьник идти в школу после ночной воздушной тревоги
- Если школьник истощен из-за ночной воздушной тревоги или звуков обстрелов, он может утром не идти в школу.
- Настаивать потерянные знания будет проще после восстановления сил, считает глава МОН Оксен Лисовой.
- Министр отметил: даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше отдохнуть дома, чтобы восстановить силы. А наверстать пропущенный материал они могут благодаря, например, Всеукраинской школе онлайн.