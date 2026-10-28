Могут ли родители забрать ребенка из школьного убежища во время тревоги

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, могут ли родители забрать ребенка из школьного убежища во время воздушной тревоги. Она подчеркивает: педагоги несут ответственность за детей во время учебного процесса.

Об этом омбудсмен рассказала в интервью "Эспресо".

Можно ли забрать ребенка из укрытия во время тревоги

Лещик отметила, что существуют требования к эксплуатации защитных сооружений. И там четко указано (приказ Министерства внутренних дел от 09.07.2018 № 579), что выход из защитного сооружения допускается после поступления информации об отсутствии опасности или в случае вынужденной эвакуации.

Довольно часто родители говорят: "Я напишу записку, а вы отпустите ребенка во время тревоги". Нет, так быть не может. Педагоги не имеют права отпускать детей самостоятельно идти домой во время воздушной тревоги,

– подчеркнула госпожа омбудсмен.

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Также она прокомментировала ситуации, когда родители приходят и забирают ребенка из укрытия. Ведь тревога может непрерывно длиться долго – по 5–6 часов и более, а педагоги вынуждены находиться с учениками в укрытии, хотя у них рабочий день давно закончился.

Директора разрешают родителям забрать ребенка под свою ответственность при определенных условиях. Есть школы, которые ведут журнал, в котором отец или мать расписываются, когда забирают ребенка, есть школы, которые требуют от родителей соответствующее заявление. И дальше уже родители несут ответственность за то, что уводят ребенка куда-то во время воздушной тревоги,

– добавила Лещик.

По ее словам, это спорные моменты, которые за более чем 4 года полномасштабной войны до сих пор окончательно не согласованы.