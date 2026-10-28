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Учеба Образование в Украине Могут ли родители забрать ребенка из школьного убежища во время тревоги
28 октября, 15:37
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Могут ли родители забрать ребенка из школьного убежища во время тревоги

Мария Волошин

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, могут ли родители забрать ребенка из школьного убежища во время воздушной тревоги. Она подчеркивает: педагоги несут ответственность за детей во время учебного процесса.

Об этом омбудсмен рассказала в интервью "Эспресо".

Можно ли забрать ребенка из укрытия во время тревоги

Лещик отметила, что существуют требования к эксплуатации защитных сооружений. И там четко указано (приказ Министерства внутренних дел от 09.07.2018 № 579), что выход из защитного сооружения допускается после поступления информации об отсутствии опасности или в случае вынужденной эвакуации.

Довольно часто родители говорят: "Я напишу записку, а вы отпустите ребенка во время тревоги". Нет, так быть не может. Педагоги не имеют права отпускать детей самостоятельно идти домой во время воздушной тревоги, 
– подчеркнула госпожа омбудсмен.

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Также она прокомментировала ситуации, когда родители приходят и забирают ребенка из укрытия. Ведь тревога может непрерывно длиться долго – по 5–6 часов и более, а педагоги вынуждены находиться с учениками в укрытии, хотя у них рабочий день давно закончился.

Директора разрешают родителям забрать ребенка под свою ответственность при определенных условиях. Есть школы, которые ведут журнал, в котором отец или мать расписываются, когда забирают ребенка, есть школы, которые требуют от родителей соответствующее заявление. И дальше уже родители несут ответственность за то, что уводят ребенка куда-то во время воздушной тревоги, 
– добавила Лещик.

По ее словам, это спорные моменты, которые за более чем 4 года полномасштабной войны до сих пор окончательно не согласованы.