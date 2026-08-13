Возобновление обучения в магистратуре: кто может вернуться к учебе и что для этого нужно

Как восстановиться на обучение в магистратуре?

Возобновление обучения возможно независимо от причины отчисления, продолжительности перерыва, формы обучения, образовательной программы или источника финансирования. При этом необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к абитуриентам на соответствующую образовательную программу.

Важно: восстановление – это не то же самое, что повторное поступление. В случае восстановления университет восстанавливает статус обучающегося, а не зачисляет человека в качестве нового абитуриента.

Восстановление возможно не только на контрактной основе. Однако возможность обучения за счет средств государственного бюджета зависит от наличия соответствующего места и условий, установленных законодательством.

Порядок приема на обучение в 2026 году предусматривает, что высшие учебные заведения при распределении лицензированного объема учитывают, в частности, потребности впри м восстановлении и переводе студентов. Поэтому вопрос финансирования необходимо обязательно уточнять в конкретном университете.

Вибираєте школу на новий навчальний рік? Дізнайтеся, як працює перша й найбільша дистанційна школа України! На безоплатному вебінарі ""Оптіма" – школа, у яку хочеться!" батьки отримають відповіді на головні запитання про навчання, платформу та зарахування. Вебінар відбудеться 18 серпня о 19:00. Зареєструватися можна за посиланням.

Процедуру восстановления можно условно разделить на несколько этапов.

1. Обратитесь в университет. Прежде всего нужно обратиться в высшее учебное заведение, где вы учились, или в другое вуз, если планируете восстановиться именно там.

Стоит уточнить:

есть ли возможность восстановления на нужную образовательную программу;

на какой курс можно восстановиться;

есть ли академическая разница;

по какой форме обучения возможно восстановление;

есть ли места для обучения за счет физических или юридических лиц;

какие документы необходимо подать.

Конкретные условия восстановления определяет университет в соответствии с законодательством и собственными правилами.

2. Подача заявления о восстановлении. Основным документом является заявление о восстановлении на обучение.

Согласно нормативным требованиям, высшее учебное заведение рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней и уведомляет заявителя о порядке, сроках и условиях восстановления или о причине отказа.

3. Подготовьте необходимые документы. Перечень документов может отличаться в зависимости от университета. Обычно могут потребоваться:

заявление о восстановлении;

документ, удостоверяющий личность;

документ о ранее полученном образовании;

академическая справка или информация о результатах обучения;

документы о предыдущем обучении, если они необходимы для определения академической разницы;

другие документы, предусмотренные правилами конкретного вуза.

Поэтому перед подачей заявления лучше уточнить перечень документов непосредственно в приемной комиссии или учебном подразделении университета.

Что такое академическая разница?

Одно из важных условий восстановления – определение того, какие дисциплины вам необходимо дополнительно освоить. Если учебная программа за время вашего отсутствия изменилась или вы восстанавливаетесь на другую образовательную программу, университет может определить академическую разницу.

Это означает, что студенту придется сдать дисциплины, которых не было в его предыдущем учебном плане, но которые необходимы для продолжения обучения.

Можно ли восстановиться в другом университете?

Процедура восстановления может осуществляться не только в том вузе, из которого студента отчислили. Но в таком случае университет будет оценивать предыдущие результаты обучения, соответствие требованиям к абитуриентам и академическую разницу.

Особенно важно проверить, соответствуют ли предыдущее образование и результаты обучения требованиям образовательной программы, на которую планируется восстановление.

Что изменилось в 2026 году?

В апреле 2026 года МОН утвердило отдельный приказ № 687 "О некоторых особенностях восстановления и изменения статуса соискателя профессионального предвысшего и высшего образования". Документ определяет актуальные особенности процедуры восстановления и изменения статуса соискателей образования.

Поэтому тем, кто планирует восстановиться именно в этом году, следует ориентироваться не на старые инструкции или опыт предыдущих лет, а на действующие нормативные требования и правила конкретного университета.

Главное: восстановление не означает автоматического возвращения на тот же курс и на тех же условиях. Университет определяет возможность восстановления, курс, академическую разницу и другие условия с учетом действующих требований и конкретной образовательной программы.