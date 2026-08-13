Як поновитися на навчанні в магістратурі?

Поновлення можливе незалежно від причини відрахування, тривалості перерви, форми навчання, освітньої програми чи джерела фінансування. Водночас потрібно відповідати вимогам до вступників на відповідну освітню програму.

Важливо: поновлення – це не те саме, що повторний вступ. У разі поновлення університет відновлює статус здобувача освіти, а не зараховує людину як нового вступника.

Поновлення можливе не лише на контракт. Однак можливість навчання за кошти державного бюджету залежить від наявності відповідного місця та встановлених законодавством умов.

Порядок прийому на навчання у 2026 році передбачає, що заклади вищої освіти під час розподілу ліцензованого обсягу враховують, зокрема, потреби у поновленні та переведенні здобувачів освіти. Тому питання фінансування потрібно обов'язково уточнювати в конкретному університеті.

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Процедуру поновлення можна умовно поділити на кілька кроків.

1. Зверніться до університету. Насамперед потрібно звернутися до закладу вищої освіти, де ви навчалися, або до іншого ЗВО, якщо плануєте поновитися саме там.

Варто уточнити:

чи є можливість поновлення на потрібну освітню програму;

на який курс можна поновитися;

чи є академічна різниця;

за якою формою навчання можливе поновлення;

чи є місця для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб;

які документи необхідно подати.

Конкретні умови поновлення визначає університет відповідно до законодавства та власних правил.

2. Подання заяви про поновлення. Основним документом є заява про поновлення на навчання.

Згідно з нормативними вимогами, заклад вищої освіти розглядає заяву протягом п'яти робочих днів і повідомляє заявника про порядок, строки та умови поновлення або про причину відмови.

3. Підготуйте необхідні документи. Перелік документів може відрізнятися залежно від університету. Зазвичай можуть знадобитися:

заява про поновлення;

документ, що посвідчує особу;

документ про раніше здобуту освіту;

академічна довідка або інформація про результати навчання;

документи про попереднє навчання, якщо вони необхідні для визначення академічної різниці;

інші документи, передбачені правилами конкретного ЗВО.

Тому перед поданням заяви краще перевірити перелік документів безпосередньо у приймальній комісії або навчальному підрозділі університету.

Що таке академічна різниця?

Одна з важливих умов поновлення – визначення того, які дисципліни вам потрібно додатково опанувати. Якщо навчальна програма за час вашої відсутності змінилася або ви поновлюєтеся на іншу освітню програму, університет може визначити академічну різницю.

Це означає, що студенту доведеться скласти дисципліни, яких не було в його попередньому навчальному плані, але які є необхідними для продовження навчання.

Чи можна поновитися в іншому університеті?

Процедура поновлення може здійснюватися не лише в тому ЗВО, з якого студента було відраховано. Але в такому випадку університет оцінюватиме попередні результати навчання, відповідність вимогам до вступників та академічну різницю.

Особливо важливо перевірити, чи відповідає попередня освіта та результати навчання вимогам освітньої програми, на яку планується поновлення.

Що змінилося у 2026 році?

У квітні 2026 року МОН затвердило окремий наказ № 687 "Про деякі особливості поновлення та зміни статусу здобувача фахової передвищої та вищої освіти". Документ визначає актуальні особливості процедури поновлення та зміни статусу здобувачів освіти.

Тому тим, хто планує поновитися саме цього року, варто орієнтуватися не на старі інструкції чи досвід попередніх років, а на чинні нормативні вимоги та правила конкретного університету.

Головне: поновлення не означає автоматичного повернення на той самий курс і на тих самих умовах. Університет визначає можливість поновлення, курс, академічну різницю та інші умови з урахуванням чинних вимог і конкретної освітньої програми.