Как сказать по-украински "вставить свои 5 копеек"

5 июня 2024, 17:15
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Лара Чемерис

Украинцы часто могут копировать из русского языка устоявшиеся выражения. Однако этого делать не стоит.

Ведь в украинском языке есть немало красивых и мелодичных фраз и слов. Поэтому Образование 24 советует весь часто пополнять ими свой словарный запас.

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Можно ли говорить "вставить свои 5 копеек"

Так, педагог и блогер Лара Чемерис ответила на вопрос читательницы: "Есть ли в украинском языке выражение "вставить свои 5 копеек?".

В украинском языке есть выражение "сунути носа до чужого проса",
– отметила она.

Также педагог отметила, что эту фразу можно сократить и говорить так:

  • сунути носа;
  • сунути свого носа.

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Как сказать на украинском "оставьте меня в покое"

  • Ранее учительница Лара Чемерис также рассказывала, как правильно на украинском сказать "оставьте меня в покое".
  • Часто можно услышать дословный перевод "залиште мене у спокої".
  • Но это неправильно. Оставить можно какую-то вещь, дом, что-то в наследство, следует за собой.
  • Надо говорить "дайте мені спокій".
Автор: Марія Волошин