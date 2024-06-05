Как сказать по-украински "вставить свои 5 копеек"
5 июня 2024, 17:15Читати новину українською
Источник:Лара Чемерис
Украинцы часто могут копировать из русского языка устоявшиеся выражения. Однако этого делать не стоит.
Ведь в украинском языке есть немало красивых и мелодичных фраз и слов. Поэтому Образование 24 советует весь часто пополнять ими свой словарный запас.
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Можно ли говорить "вставить свои 5 копеек"
Так, педагог и блогер Лара Чемерис ответила на вопрос читательницы: "Есть ли в украинском языке выражение "вставить свои 5 копеек?".
В украинском языке есть выражение "сунути носа до чужого проса",
– отметила она.
Также педагог отметила, что эту фразу можно сократить и говорить так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.
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Как сказать на украинском "оставьте меня в покое"
- Ранее учительница Лара Чемерис также рассказывала, как правильно на украинском сказать "оставьте меня в покое".
- Часто можно услышать дословный перевод "залиште мене у спокої".
- Но это неправильно. Оставить можно какую-то вещь, дом, что-то в наследство, следует за собой.
- Надо говорить "дайте мені спокій".