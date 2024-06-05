Как сказать по-украински "вставить свои 5 копеек"

Украинцы часто могут копировать из русского языка устоявшиеся выражения. Однако этого делать не стоит.

Ведь в украинском языке есть немало красивых и мелодичных фраз и слов. Поэтому Образование 24 советует весь часто пополнять ими свой словарный запас.

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Можно ли говорить "вставить свои 5 копеек"

Так, педагог и блогер Лара Чемерис ответила на вопрос читательницы: "Есть ли в украинском языке выражение "вставить свои 5 копеек?".

В украинском языке есть выражение "сунути носа до чужого проса",

– отметила она.

Также педагог отметила, что эту фразу можно сократить и говорить так:

сунути носа;

сунути свого носа.

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