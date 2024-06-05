Як сказати українською "вставити свої 5 копійок"

5 червня 2024, 17:15
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Українці часто можуть копійовати з російської мови сталі вислови. Однак цього робити не варто.

Адже в українській мові є чимало красивих та мелодійних фраз і слів. Тому Освіта 24 радить весь часто поповнювати ними свій словниковий запас. 

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Чи можна казати "вставити свої 5 копійок"

Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис відповіла на питання читачки: "Чи є в українській мові вислів "вставити свої 5 копійок?".

В українській мові є вислів "сунути носа до чужого проса",
– зазначила вона.

Також педагогиня зазначила, що цю фразу можна скоротити і казати так:

  • сунути носа;
  • сунути свого носа. 

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Як сказати українською "оставьте меня в покое"

  • Раніше учителька Лара Чемерис також розповідала, як правильно українською сказати "оставьте меня в покое".
  • Часто можна почути дослівний переклад "залиште мене у спокої".
  • Але це неправильно. Залишити можна якусь річ, будинок, щось у спадок, слід за собою.
  • Треба казати "дайте мені спокій".
Автор: Марія Волошин