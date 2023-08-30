Вступительную кампанию 2023 года в учреждения профтехобразования Украины продолжили. Она продлится до 1 октября.

Письмо по продлению вступительной кампании в профтехи разослали в учебные заведения еще 14 августа 2023 года.

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Вступительную кампанию 2023 в профтехи продолжили

В МОН подчеркивают: прежде всего, нужно создать комфортные и беспрепятственные условия для поступления всех желающих в профтехи.

Продление сроков вступления – это выигрышное время, прежде всего, для поступающих с территорий проведения военных действий или находящихся во временной оккупации. Ну и, конечно, для тех, кто хотел получить профессиональное образование, но до сих пор не решался,

– рассказала глава директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Подробнее об условиях поступления в учреждения профессионального образования можно узнать за ссылкой.

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Каковы правила формирования рейтингового списка

Рейтинговый список поступающих формируют по категориям в такой последовательности:

поступающие, имеющие право на зачисление по результатам положительной оценки собеседования или творческого конкурса на места государственного или регионального заказа;

поступающие, имеющие право на зачисление на общих условиях.

Список поступающих упорядочивают в пределах каждой указанной категории: